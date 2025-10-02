Asef la nuova pubblicità è realizzata con l' intelligenza artificiale
Una coppia che si bacia, in abiti d'epoca, in una piazza De Ferrari degli anni ‘20: ma non sono attori in costume ripresi su un set fotografico, perché l'immagine è stata realizzata con l'intelligenza artificiale.È la nuova campagna pubblicitaria lanciata da Asef, l’azienda delle onoranze e dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
