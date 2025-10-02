Ascolti tv ‘Il Commissario Montalbano’ e ‘La Ruota della Fortuna’ vincono ancora

Periodicodaily.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – 'Il Commissario Montalbano' ha vinto la prima serata di ieri, 1 ottobre, con il 16,5% di share. La replica della fiction di Rai 1 con Luca Zingaretti ha incollato allo schermo 2.522.000 telespettatori. A seguire con il 15,9% di share c'è 'Io Canto Family', in onda su Canale 5, che è stato visto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ascolti - commissario

Ascolti tv martedì 9 settembre: Il commissario Montalbano, La notte nel cuore

Ascolti tv: Il Commissario Montalbano, La notte nel cuore, E’ sempre Cartabianca, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel, martedì 9 settembre 2025

Ascolti tv martedì 16 settembre: Il Commissario Montalbano, Io canto family, DiMartedì

ascolti tv 8216il commissarioAscolti tv, il Commissario Montalbano batte Michelle Hunziker - Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti ... Lo riporta iltempo.it

ascolti tv 8216il commissarioAscolti tv ieri (1 ottobre): Montalbano pigliatutto e Michelle Hunziker incassa, De Martino sempre più vicino a Scotti - Il commissario vince in prima serata col 16,5% di share, Io Canto Family al 15,9%, bene Federica Sciarelli, De Martino vicino a Scotti: tutti i dati Auditel ... Come scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 8216il Commissario