ascolti tv il commissario montalbano batte michelle hunziker

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti vincere la serata con una media di 2.522.000 spettatori pari al 16.5% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Io Canto Family con Michelle Hunziker ha conquistato invece 2.345.000 spettatori pari al 15.9%. Su Rai3, Chi l'ha Visto? con Federica Sciarelli sigla 1.348.000 spettatori (8.6%), terzo programma più visto in prime time. Su Rai2 la serie Occhi di gatto ha registrato 498.000 individui all'ascolto pari al 3.1%. Su Italia1, il film San Andreas con Dwayne Johnson e Alessandra Daddario ha divertito 804. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Luca Zingaretti continua a imperversare negli ascolti tv. Ieri mercoledì 24 settembre 2025, infatti, su Rai 1 è tornato Il commissario Montalbano per la seconda serata consecutiva, mentre su Canale 5 è andato in onda il secondo appuntamento di Io Canto Famil - facebook.com Vai su Facebook
