Ascolti tv i dati dell’1 ottobre 2025

Bene Montalbano. Nella serata di ieri, mercoledì 1 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha coinvolto 2.522.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale5 Io Canto Family si è fermato 2.345.000 spettatori con uno share del 15.9% (Highlights a 902.000 e il 13.8%). Su Rai2 Occhi di Gatto intrattiene 498.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 San Andreas incolla davanti al video 804.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3, dopo mla presentazione (990.000 – 4.8%), Chi l’ha Visto? segna 1.348.000 spettatori (8.6%). Su Rete4, dopo la presentazione (661.000 – 3.2%), Realpolitik totalizza 651. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati dell’1 ottobre 2025

ascolti - dati

