Ascolti tv dell’1 ottobre 2025 Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?

Se l’esito della guerra degli ascolti tra Stefano De Martino e Gerry Scotti sembrava scontato, dobbiamo ricrederci. Affari Tuoi sembra risalire la china ma bisogna vedere se la crescita si manterrà costante. Intanto, indubbiamente gli ascolti del 30 settembre fanno pensare che Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi su Rai 1 stia accorciando le distanze da La Ruota della Fortuna, capitanata da Gerry Scotti su Canale 5. Ora ottobre è tutto da giocare. Per quanto riguarda la prima serata, Michelle Hunziker ha condotto la seconda puntata di Io Canto Family su Canale 5 e Rai 1 ha risposto con Il Commissario Montalbano che, sebbene in replica, è difficile scalzare dal podio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?

In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre

Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas

Ascolti tv 1 ottobre 2025: Il Commissario Montalbano, Io Canto Family, Chi l’ha visto, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Pronti a un ottobre pieno di storie? Ecco un assaggio dei prossimi ascolti che troverete sull’app di Storytel il prossimo mese: quale aggiungerete alla vostra libreria? - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas - Ascolti tv 1 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Come scrive tpi.it

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: chi ha vinto tra "Montalbano" e "Buongiorno mamma", ottimo DiMartedì, crolla Freeze. De Martino si avvicina a Gerry Scotti - Il palinsesto televisivo di ieri, lunedì 30 settembre, ha offerto ai telespettatori fiction, serie tv e programmi ... Scrive msn.com