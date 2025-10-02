Ascolti TV 2 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 2 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 2 ottobre 2025. La serata televisiva del 2 Ottobre 2025 ha proposto un mix di cinema, fiction, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su La Ricetta Della Felicità (QUI LE ANTICIPAZIONI), mentre Canale 5 ha risposto con La Notte Nel Cuore (QUI LE ANTICIPAZIONI), Italia 1 ha offerto L’Uomo D’acciaio, Rete 4 e La7 hanno proposto talk e approfondimento rispettivamente con Dritto E Rovescio e Piazzapulita, TV8 ha invece trasmesso la sfida di Europa League tra Feyenoord e Aston Villa. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre
Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata
Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas
Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?
Ascolti tv 1 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna, i dati in assenza della Flotilla in tv - X Vai su X
AISO rilancia il convegno "La rivoluzione a 33 giri. Dischi e politica in Italia". Dal 30 ottobre al 10 ottobre giorni di convegno, giochi, conversazioni e ascolti - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv ieri (1 ottobre): Montalbano pigliatutto e Michelle Hunziker incassa, De Martino sempre più vicino a Scotti - Il commissario vince in prima serata col 16,5% di share, Io Canto Family al 15,9%, bene Federica Sciarelli, De Martino vicino a Scotti: tutti i dati Auditel ... Segnala libero.it
Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata - Share, spettatori e programmi più visti della prima serata su Rai, Mediaset e La7. Da atomheartmagazine.com