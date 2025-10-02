Ascolti di mercoledì 1 ottobre | la leadership di Affari Tuoi tra quiz fiction e calcio
La serata di mercoledì 1 ottobre 2025 ha registrato una competizione accesa tra fiction, quiz, sport e programmi di approfondimento, con Rai1 e Canale5 a contendersi la leadership del prime time. Prime Time Su. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
In questa notizia si parla di: ascolti - mercoled
#AscoltiTV Total Audience | Mercoledì 1 Ottobre 2025. Uomini e Donne torna a crescere più di tutti (+92K). A seguire Amici (+76K) e Il Paradiso delle Signore (+60K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen Vai su Facebook
Ieri e oggi in TV — Ascolti di mercoledì 1° ottobre 2025: 2,5 milioni (16,5%) per la serie poliziesca Il commissario Montalbano; 2,3 milioni (15,9%) per il talent Io canto Family https://ift.tt/Pq9yiAg - X Vai su X
Ascolti tv ieri (1 ottobre), Montalbano pigliatutto e De Martino rimonta: è sempre più vicino a Scotti - Il commissario vince in prima serata col 16,5% di share, Io Canto Family al 15,9%, bene Federica Sciarelli, De Martino vicino a Scotti: tutti i dati Auditel ... Secondo libero.it
Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: Il commissario Montalbano, Io canto family, San Andreas - Ascolti tv 1 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Lo riporta tpi.it