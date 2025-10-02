Ascoli la forza del gruppo Rizzo | Squadra con dei valori
La retroguardia dell’ Ascoli ha un mastino in più. A Sassari tecnico, società e tifosi hanno potuto raccogliere l’ottima risposta fornita dal difensore Nicholas Rizzo in termini di prestazioni. Chiamato a scendere in campo per la prima volta dal primo minuto, al fianco del capitano Curado, il 25enne ha subito confermato le sue capacità difensive, dimostrando che questo Picchio è in grado di esprimere tanta qualità anche dietro. Rizzo, a Sassari ha avuto la sua grande occasione e l’ha saputa sfrutta al meglio. Come sono andate le cose? "Sono stato chiamato in causa dall’inizio per la prima volta e, come è giusto che sia, bisogna sempre farsi trovare pronti per sfruttare al meglio le possibilità che ti vengono date. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
