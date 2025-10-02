Arteta fornisce l’aggiornamento di Gabriel difende la siccità di 398 minuti di Gyokeres

2025-10-02 14:06:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Mikel Arteta è fiducioso che il difensore dell’Arsenal Gabriel starà bene dopo essersi ferito contro gli Olimpiaci, ma ha sottolineato la necessità dei cannonieri per proteggere il loro difensore centrale. Il personale medico dell’Arsenal ha segnalato a Gabriel di lasciare il campo al 75 ° minuto dopo averlo valutato in campo durante la vittoria per 2-0 in Champions League all’Emirates Stadium mercoledì. Nonostante la sua uscita, Gabriel è stato nominato nella squadra del Brasile per le loro prossime amichevoli con la Corea del Sud e il Giappone in Estremo Oriente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

