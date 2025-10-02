Arte e scienza si fondono | BIENALSUR debutta al MUSA di Napoli
Dal 3 ottobre il MUSA – Museo delle Scienze e delle Arti dell’Università “Luigi Vanvitelli” inaugura Anatomia delle Qualità, progetto site-specific dell’argentino Pablo La Padula inserito nel programma di BIENALSUR 2025. L’installazione intreccia eredità biomedica e sperimentazione visiva, rinnovando il patrimonio del Museo Anatomico con un dialogo vivo fra memoria storica e linguaggi contemporanei. Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: arte - scienza
'Paradossalmente-La scienza in cartapesta', nel centro storico sei opere in cartapesta, scienza, arte, poesia e musica
Domenica al Museo: ingresso gratuito alle mostre di Fondazione Ago tra arte, scienza e natura
Firenze, torna il festival Planetaria: scienza e arte di incontrano alla Pergola
Il primo appuntamento di "Al confine tra Arte e Scienza", svoltosi domenica scorsa, è andato molto bene! Insieme abbiamo trascorso un fantastico pomeriggio tra laboratori, natura e viaggi nello spazio. É in arrivo per domenica 5 ottobre il secondo appu - facebook.com Vai su Facebook
Al via al Museo dell’Ateneo Vanvitelli l’inaugurazione di Bienalsur - Dal 3 ottobre il MUSA il Museo delle Scienze e delle Arti dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” apre la mostra di Pablo La ... Segnala msn.com
Italia presente alla biennale Bienalsur di Arte Contemporanea - Un'installazione sonora dell'artista Alberto Tadiello farà parte della Biennale di Arte Contemporanea di Buenos Aires 'Bienalsur' grazie agli auspici dell'Ambasciata d'Italia e dell'Istituto Italiano ... Secondo ansa.it