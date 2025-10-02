Arte e scienza si fondono | BIENALSUR debutta al MUSA di Napoli

Dal 3 ottobre il MUSA – Museo delle Scienze e delle Arti dell’Università “Luigi Vanvitelli” inaugura Anatomia delle Qualità, progetto site-specific dell’argentino Pablo La Padula inserito nel programma di BIENALSUR 2025. L’installazione intreccia eredità biomedica e sperimentazione visiva, rinnovando il patrimonio del Museo Anatomico con un dialogo vivo fra memoria storica e linguaggi contemporanei. Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

