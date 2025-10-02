Arte design e musica protagoniste di una rassegna Fuori dal centro
Fuori dal Centro è un esperimento culturale che nasce “fuori dal centro” per mettere in connessione mondi che spesso non vengono fatti dialogare: arte, musica, architettura, design, pratiche sociali, cucina, amministrazione. È una rassegna che desidera diventare un appuntamento fisso annuale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
