Arsenale esplosivo in auto scoperto dai carabinieri
Tarantini Time Quotidiano Nella mattinata di ieri, nel centro abitato del comune di Statte, è stata rinvenuta un’autovettura da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Massafra, che hanno avviato immediate verifiche riscontrando la presenza, all’interno del mezzo, di materiale riconducibile ad attività illecite e potenzialmente pericoloso per la pubblica incolumità. Durante le operazioni, i militari dell’Arma hanno rilevato la presenza di ordigni esplosivi artigianali che hanno reso necessario l’immediato intervento degli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: arsenale - esplosivo
