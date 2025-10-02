Tarantini Time Quotidiano Nella mattinata di ieri, nel centro abitato del comune di Statte, è stata rinvenuta un’autovettura da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Massafra, che hanno avviato immediate verifiche riscontrando la presenza, all’interno del mezzo, di materiale riconducibile ad attività illecite e potenzialmente pericoloso per la pubblica incolumità. Durante le operazioni, i militari dell’Arma hanno rilevato la presenza di ordigni esplosivi artigianali che hanno reso necessario l’immediato intervento degli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Arsenale esplosivo in auto scoperto dai carabinieri