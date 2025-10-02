Ars Poetica Illusione dell’umanità | la mostra di Jannis Psychopedis
Domani, venerdì 3 ottobre, alle 16.00, nella Sala delle Verifiche del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61) si terrà l’inaugurazione della mostra di Jannis Psychopedis “Ars poetica. Illusione dell’umanità”. ProgrammaSalutiMassimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: poetica - illusione
A volte è piena, altre è solo una piccola falce. La poetica del silenzio di Mario Giammarinaro, la sua attenzione alle tematiche ambientali in quest’opera che si compone di cinque lavori che attraversano le fasi lunari in dialogo con ciò che il mare lascia sulla spi Vai su Facebook
Appunto. Tutto giusto, peraltro. Quando giochi bene e perdi non è poesia, è solo illusione di essere forti. Invece non sei all'altezza #JuveInter #amala - X Vai su X
“Ars Poetica. Illusione dell’umanità”: la mostra di Jannis Psychopedis - 00, nella Sala delle Verifiche del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61) si terrà l’inaugurazione della mostra di Jannis Psychopedis “Ars poetica. palermotoday.it scrive