Ars et Labor Marengo si presenta | Abito in un appartamento in affitto a Ferrara
Dopo l'annuncio ufficiale dell'organigramma societario, il nuovo presidente dell'Ars et Labor Andrés Marengo si è presentato al Centro sportivo 'G.B. Fabbri', nel pomeriggio di giovedì 2 ottobre.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday"Siamo venuti a Ferrara - ha esordito il dirigente - per. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: labor - marengo
Ars et Labor, Marengo si presenta: "Abito in un appartamento in affitto a Ferrara"
Ars et Labor, Marengo si presenta: "Abito in un appartamento in affitto a Ferrara" https://ift.tt/9mPYhqE https://ift.tt/xQFgE93 - X Vai su X
Andrés Adolfo Marengo, il nuovo presidente dell'Ars et Labor Ferrara, in tribuna al "Savino Bellini" di Portomaggiore in occasione della gara di coppa Italia contro il Sant'Agostino. Alla sua destra (in basso) il dg Bruno Pradines, alla sua sinistra il consulente sp Vai su Facebook
Ars et Labor, Marengo si presenta: "Abito in un appartamento in affitto a Ferrara" - Dopo l'annuncio ufficiale dell'organigramma societario, il nuovo presidente dell'Ars et Labor Andrés Marengo si è presentato al Centro sportivo 'G. Riporta today.it
Liveblog – La prima conferenza stampa di Andrés Adolfo Marengo da presidente della SPAL - Seconda uscita pubblica da presidente dell'Ars et Labor Ferrara per Andrés Adolfo Marengo, il socio al 50% di Juan Martin Molinari. Riporta lospallino.com