Arriva la Trento Running Festival | il programma e le strade chiuse

Trento si prepara a correre. Nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 ottobre la città ospiterà il Trento Running Festival, appuntamento ormai fisso per gli appassionati di podismo e per tutti coloro che vogliono vivere la città in una veste diversa, animata da gare, musica e tifo.Gare e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: arriva - trento

Prefettura: Fusiello ai saluti, il prossimo incarico a Trento. Al suo posto arriva Signer

Nuovo studentato a Borgo Trento, arriva il primo via libera dal Comune

Trento, doppio colpo tra i pali e in difesa: arriva Miranda, rinnova Barlocco?

Al Muse di Trento con Food Sound arriva anche la buona musica L’udito diventa il canale attraverso il quale apprezzare l’esperienza gustativa grazie a una mostra e e a una serie di eventi dedicati all’universo sonoro dell’alimentazione. @LindaMambelli - X Vai su X

Per Trento mercoledì la prima in casa, arriva Bourg-En-Bresse Vai su Facebook

Sabato e domenica il Trento Running Festival: ecco tutte le modifiche alla viabilità e i divieti di sosta - Si parte sabato alle 10 in via Verdi con la finale dell’Euroregio sprint champion per finire domenica con la Half marathon per le vie della città ... Da giornaletrentino.it

Tutto pronto per il Running Festival, a Trento un weekend di corsa - Torna a Trento, sabato 4 e domenica 5 ottobre prossimi, il “Running Festival”, evento che trasformerà la città in un palcoscenico di sport e passione con l’invasione di corridori di tutte le età e ... Come scrive rainews.it