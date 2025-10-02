Arriva la deroga per Jannik Sinner! Spostato il giorno del debutto a Shanghai | il nuovo programma

Jannik Sinner ha giocato ieri l’ultimo atto del tabellone principale dell’ ATP 500 di Pechino, e gli organizzatori del torneo di Shanghai, di categoria ATP Masters 1000, al quale è iscritto anche l’azzurro, gli hanno concesso un giorno in più di riposo rispetto al programma previsto. In quanto numero 2 del seeding Sinner, infatti, è stato esentato dal primo turno, ma scenderà in campo sabato 4 ottobre nei trentaduesimi, che invece per la parte bassa del tabellone si disputeranno nella giornata di domani, venerdì 3 ottobre. Giocherà invece nella giornata di domani sia lo statunitense Learner Tien, che ha disputato la finale di Pechino contro Sinner: lo statunitense, però, deve partire dal primo turno a Shanghai e, sebbene abbia un giorno di riposo in meno a disposizione rispetto all’azzurro, anche il suo match è stato spostato di un giorno. 🔗 Leggi su Oasport.it

