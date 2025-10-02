Arriva il nuovo Documento programmatico di finanza pubblica, che sostituisce la vecchia Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza ed è la cornice della prossima legge di Bilancio. Il testo, atteso giovedì sera in consiglio dei ministri, rivede al ribasso rispetto al Def di aprile la crescita attesa per il 2025 limandola da +0,6 a +0,5%. Anche per l’anno prossimo si prevede un aumento del pil inferiore quello preventivato in primavera (+0,7% contro 0,8%). Notizie migliori sul fronte del deficit: rispetto alle previsioni di aprile che lo indicavano al 3,3% per quest’anno e al 2,8% per il prossimo, ora si stima che possa scendere sotto la soglia del 3% già nel 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arriva in cdm il Documento di finanza pubblica: deficit sotto il 3% e pil rivisto al ribasso. In manovra taglio Irpef e rottamazione