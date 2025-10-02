Arriva giornata nazionale contro il body shaming stop alla denigrazione dei corpi

Il 16 maggio sarà una giornata per sensibilizzare e informare ancora di più sul tema. Fucsia è il colore simbolo dell'iniziativa.

Nasce la Giornata nazionale sul body shaming: la data scelta sarà il 16 maggio e il colore simbolo sarà il fucsia - Arriva un segnale concreto nella lotta contro una piaga sociale sempre più diffusa: il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge, istituendo ufficialmente la Giornata nazionale contr ... Da orizzontescuola.it

Body shaming, una Giornata nazionale per prevenire la denigrazione del corpo - «Ciccione», «Cicciobomba», Nano», «Secca», «Brutto»: insulti che spesso iniziano in famiglia e si allargano agli amici, alla scuola, per poi dilagare sui social e assumere dimensioni abnormi. Si legge su msn.com