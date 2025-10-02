Arriva all'aeroporto di Orio al Serio con un volo da Bruxelles con 120 ovuli di eroina nello stomaco | arrestata

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) e i militari della guardia di finanza all'aeroporto Orio al Serio di Bergamo hanno arrestato una 46enne trovata con 120 ovuli di eroina nello stomaco. La donna era appena arrivata con un volo da Bruxelles. 🔗 Leggi su Fanpage.it

