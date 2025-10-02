Arriva ad Avellino il Muppets Show
“Muppets Show” farà tappa ad Avellino, regalando a grandi e piccini un’esperienza unica e coinvolgente. L’appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre presso il Teatro Parrocchiale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, in Piazza Don Luigi Sturzo 10, con due spettacoli previsti: alle ore 16.00 e alle 18. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: arriva - avellino
