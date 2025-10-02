Arresto italiani Global Flotilla | 22 connazionali fermati da Israele

Arresto italiani Global Flotilla: tensione diplomatica e proteste in tutta Italia. La Global Sumud Flotilla è stata intercettata dalla Marina israeliana: 40 delle 47 imbarcazioni sono state fermate in acque internazionali, con oltre 200 attivisti presi in custodia e destinati al porto di Ashdod per l’espulsione. Tra i fermati figurano 22 cittadini italiani, inclusi l’eurodeputata Benedetta Scuderi e il senatore Marco Croatti, già trasferiti in un centro di identificazione e detenzione temporanea. Rimpatri da venerdì, tensione diplomatica in corso. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che gli italiani sono in buone condizioni e riceveranno assistenza consolare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Arresto italiani Global Flotilla: 22 connazionali fermati da Israele

Dalla @gbsumudflotilla contro @Antonio_Tajani già rassegnato all’arresto illegale degli italiani imbarcati @Arturo_Scotto @A_LisaCorrado @BenniScuderi @CroattiMarco @MarchToGazaES @fattoquotidiano - X Vai su X

Israele ha arrestato 22 italiani che erano a bordo della barche della Global Sumud Flotilla - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che Israele ha fermato 22 persone italiane tra quelle a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla, e ha aggiunto che sono «in buone condizioni». Lo riporta ilpost.it

Flotilla, diretta. Gli attivisti: «Almeno 19 navi intercettate, 23 proseguono verso Gaza. Arrestate circa 200 persone» - La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: sono 19 le navi intercettate dalla marina dello Stato ebraico, secondo gli attivisti, mentre 23 ... Lo riporta ilgazzettino.it