Arresto attivisti Flotilla Gaza | Scuderi e Croatti detenuti ad Ashdod cresce la protesta internazionale

Arresto attivisti Flotilla Gaza: Scuderi e Croatti detenuti ad Ashdod, cresce la mobilitazione in Italia. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato oggi alla Camera che l’europarlamentare Benedetta Scuderi (Alleanza Verdi e Sinistra) e il senatore Marco Croatti (Movimento 5 Stelle), entrambi a bordo della barca Morgana, sono stati tra i primi attivisti della Global Sumud Flotilla a essere trasferiti nel porto israeliano di Ashdod. Attualmente si trovano nel centro di identificazione e detenzione temporanea, in attesa di espulsione. L’arresto, avvenuto in acque internazionali, è stato definito da numerosi osservatori come un atto illegale e ingiustificato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
