Tempo di lettura: < 1 minuto L’arresto di uno dei tre tifosi del Napoli da parte della Digos per gli scontri con i supporter dello Sporting Lisbona ieri prima della partita di Champions è stato convalidato ed è stato disposto il divieto di dimora. Mentre, per quanto riguarda i due arresti effettuati dalla Squadra Mobile è stato disposto il divieto per due anni di assistere a manifestazioni sportive su tutto il territorio, compreso partite della Nazionale e altre attività L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Arresti Napoli-Sporting, provvedimenti per tre tifosi