Arrestato un 28enne in possesso di hashish e olio di hashish sequestrati circa 5 mila euro in contanti

Sorpreso con circa due etti di hashish e sostanze derivate, una piccola quantità di marijuana e 5 mila euro in contanti. Queste le motivazioni che hanno portato all'arresto di un ragazzo di 28 anni, italiano, che è stato bloccato mercoledì scorso dai Carabinieri.