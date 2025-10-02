Arrestato un 28enne in possesso di hashish e olio di hashish sequestrati circa 5 mila euro in contanti
Sorpreso con circa due etti di hashish e sostanze derivate, una piccola quantità di marijuana e 5 mila euro in contanti. Queste le motivazioni che hanno portato all'arresto di un ragazzo di 28 anni, italiano, che è stato bloccato mercoledì scorso dai Carabinieri.Leggi le notizie di ForlìToday su. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
