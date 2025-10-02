Arrestato il trapper Daytona KK trovato in possesso di 6 chili di droga

Michele Corvino, un trapper che si fa chiamare « Daytona KK », con due album all’attivo, l’ultimo uscito quest’anno e alcune decine di migliaia di ascoltatori sulle piattaforme, è stato arrestato a Milano dalla Squadra Mobile della Polizia per detenzione di droga ai fini di spaccio, su disposizione del pm di turno, perché nella sua auto e nella sua abitazione gli investigatori hanno trovato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Arrestato il trapper "Daytona KK", trovato in possesso di 6 chili di droga

Baby Gang è stato arrestato di nuovo: in casa del trapper sono state trovate delle armi. Poche ore prima era sul palco a cantare con Emis Killa

Arrestato il trapper Daytona: tradito dal tatuaggio sul volto e trovato con quasi sei chili di droga

Esce dal carcere il trapper Baby Gang, arrestato l'11 settembre 2025 per detenzione di una pistola clandestina, e va ai domiciliari, con braccialetto elettronico, in una comunità terapeutica, nel Milanese, per un percorso di «disintossicazione». Lo ha deciso la g

