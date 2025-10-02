Arrestato il trapper Daytona KK | in auto e a casa quasi 8 chili di droga

Milano, 2 ottobre 2025 – Guai per il trapper 31enne Daytona KK, pseudonimo di Michele Corvino. Nella giornata di ieri, mercoledì 1 ottobre, è stato arrestato dalla polizia per detenzione e spaccio di stupefacenti dopo che gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato e sequestrato hashish, marijuana e cocaina sulla sua auto e poi in casa. In via Bolzano, zona viale Monza, attorno all'ora di pranzo, i poliziotti guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Filippo Bosi hanno notato un' Audi bianca con a bordo due uomini. Uno dei due era il trapper 31enne, all'anagrafe Michele Corvino, che ha precedenti di polizia per stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

