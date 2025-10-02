La madre e il patrigno della quattordicenne Paloma Nicole, morta dopo aver subito diversi interventi di chirurgia estetica nel Messico centrale, sono stati arrestati e incriminati. Nicole, che avrebbe presto festeggiato il suo compleanno, avrebbe subito un intervento di mastoplastica additiva e liposuzione il 12 settembre. Solo una settimana dopo, l’hanno ricoverata in ospedale in condizioni critiche e, pochi giorni dopo, è tragicamente deceduta. Il padre biologico ha poi scoperto la verità sulla sua morte. Inizialmente informato dalla madre di Nicole che la causa era il COVID-19, ha ispezionato il corpo della figlia con l’aiuto di un parente. 🔗 Leggi su Newsner.it

Arrestato chirurgo: ha operato 14enne al seno morta poco dopo