Arrestato chirurgo | ha operato 14enne al seno morta poco dopo
La madre e il patrigno della quattordicenne Paloma Nicole, morta dopo aver subito diversi interventi di chirurgia estetica nel Messico centrale, sono stati arrestati e incriminati. Nicole, che avrebbe presto festeggiato il suo compleanno, avrebbe subito un intervento di mastoplastica additiva e liposuzione il 12 settembre. Solo una settimana dopo, l’hanno ricoverata in ospedale in condizioni critiche e, pochi giorni dopo, è tragicamente deceduta. Il padre biologico ha poi scoperto la verità sulla sua morte. Inizialmente informato dalla madre di Nicole che la causa era il COVID-19, ha ispezionato il corpo della figlia con l’aiuto di un parente. 🔗 Leggi su Newsner.it
Arrestato Carlo Bravi, il chirurgo che ha operato Simonetta Kalfus e che faceva interventi in casa
Carlo Bravi arrestato durante un'operazione in casa, il chirurgo era indagato per la morte di Simonetta Kalfus
Roma, chirurgo Carlo Bravi arrestato mentre operava in casa una trans alle orecchie, fu sospeso dopo la morte di Simonetta Kalfus - VIDEO
"Mi ha sedata con la forza e operata contro la mia volontà": il chirurgo Bravi accusato di violenza e lesioni - Carlo Bravi, il chirurgo accusato della morte di Simonetta Kalfus, è stato citato in giudizio per una vicenda che riguarda un'altra paziente, che sarebbe ...