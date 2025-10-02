Arredi dal 1765 Oltre 1.600 pezzi messi in bacheca

Otto generazioni di falegnami raccontate nel museo d’impresa dell’Azienda mobiliera Oggioni. Si trova in località Valle Guidino, a Besana Brianza. Produce mobili e arredi artigianali dal 1765, come racconta orgoglioso il titolare, Marcello Oggioni. Di allora conserva l’incasso di una serie di lavori eseguiti per la chiesa di Villa Raverio e tanti documenti della falegnameria di famiglia che permettono di ricostruirne l’albero genealogico da Domenico Oggioni, classe 1701. Anche gli attrezzi si sono tramandati: un tempo erano costruiti direttamente dai falegnami. "Quando un nuovo attrezzo o un macchinario arrivava in laboratorio – racconta Oggioni – mio padre prendeva il pezzo vecchio, lo conservava sugli scaffali, dicendo che prima o poi avrebbe fatto un museo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

