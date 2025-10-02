Dopo aver salutato i Mondiali 2025 di Seoul, il mondo dell’arrampicata sportiva internazionale è pronta a proiettarsi sul futuro, in un quadriennio di gare e risultati che inevitabilmente guarda già alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove la disciplina potrà finalmente mostrarsi agli appassionati di sport con tutte le sue specialità: lead, speed, e boulder, come è stato in Corea del Sud. La federazione internazionale, IFSC, nella figura del presidente Marco Scolaris ha reso nota la prossima sede dei Mondiali, che si disputeranno nel 2027: ovvero Brno. Le pareti della Cechia saranno quindi il teatro del prossimo confronto planetario, che metterà in palio oltre a titoli e medaglie globali anche alcuni pass di qualificazione verso la kermesse californiana dell’anno successivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva: i Mondiali 2027 si terranno a Brno