Ha rubato la borsetta ad una anziana signora in un bar di Corso Mazzini, e poi ha tentato di prelevare denaro ad un bancomat. Ha 29 anni, è senza fissa dimora, ed irregolare sul territorio nazionale la donna denunciata dai carabinieri del radiomobile di Crema, quale l’autrice del furto avvenuto mercoledì della scorsa settimana. La 29enne era a bordo di un’auto con tre uomini, tutti sulla trentina, fermata lungo la Paullese a Dovera per un controllo dei carabinieri. I quattro sono risultati irregolari in Italia, fotosegnalati e con a carico molti precedenti per reati contro il patrimonio. Uno di loro è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arraffa borsetta e tenta prelievi. Denunciata