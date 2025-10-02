Arpaise chiusura Atm ufficio postale | reclamo ai vertici di Poste Italiane
Tempo di lettura: 2 minuti Poste Italiane ha disposto lo spegnimento degli sportelli Postamat in nove uffici postali della provincia di Benevento, tra questi anche l’ATM di Arpaise, sin dalle ore 18 del pomeriggio alle 8 del mattino successivo, quando verrà aperto al pubblico l’ufficio postale, creando un grande disservizio alla piccola comunità. Così il Sindaco di Arpaise Vincenzo Forni Rossi, ha indirizzato una lettera di reclamo ai vertici di Poste italiane, al fine di riattivare urgentemente l’ATM e non privare i concittadini di un servizio essenziale per la comunità: “Da qualche giorno è presente, sul dispositivo ATM collocato presso l’ufficio postale del Comune di Arpaise, un avviso con il quale la Vs società avvisa l’utenza che lo sportello, al fine di scongiurare tentativi di furto, non funzionerà più dalle 18:00 del pomeriggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: arpaise - chiusura
