Armi da guerra in un immobile disabitato | due fratelli incastrati dalle impronte digitali

BRINDISI – Sono accusati di aver detenuto, in concorso fra loro, armi da guerra clandestine e di ricettazione. È scattato l'arresto nei confronti dei fratelli Orlando Cannalire, 43 anni, e Tiziano Cannalire, 35 anni, entrambi di Brindisi. I due sono stati condotti in carcere in esecuzione di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: armi - guerra

