Armi da guerra clandestine in un immobile disabitato | arrestati due fratelli brindisini

BRINDISI – Sono accusati di aver detenuto, in concorso fra loro, armi da guerra clandestine e di ricettazione. È scattato l'arresto nei confronti dei fratelli Orlando Cannalire, 43 anni, e Tiziano Cannalire, 35 anni, entrambi di Brindisi. I due sono stati condotti in carcere in esecuzione di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: armi - guerra

Film di guerra imperdibili: da addio alle armi a bastardi senza gloria

Gaza, il piano di Trump in bilico. Le clausole di Hamas: “O non consegniamo le armi”. E l’estrema destra israeliana tifa per la guerra

Colpita Cosa Nostra, maxi blitz e 13 fermi per droga, atti intimidatori con armi da guerra e incendi

Le armi della guerra al servizio della droga: il nuovo potere delle reti criminali - X Vai su X

Trump chiama alle armi i generali Usa: "Prepariamoci alla guerra, abbiamo più nucleare di tutti". E poi rivendica: "Mi devono dare il Nobel per la pace" - facebook.com Vai su Facebook

Nascondono armi da guerra e panetti di tritolo in edifici abbandonati in Calabria: il video del ritrovamento - Un traffico di armi clandestine che poteva contare su solidi legami con diverse organizzazioni malavitose. fanpage.it scrive

Armi clandestine e porto illegale, arrestato - I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 38enne romano, senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziato dei reati di detenzione di armi clandestine e porto ... Scrive ansa.it