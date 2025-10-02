armato di un coltello entra in un ristorante e minaccia la titolare per rubare soldi e alcolici

Firenze, 2 ottobre 2025 – Un cittadino nepalese è stato arrestato martedì 30 settembre dai carabinieri di Firenze Rifredi per tentata estorsione, percosse, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a off endere. L'uomo, armato di un coltello da cucina, ha aggredito la titolare di un ristorante in via Giuliani nel tentativo di farsi consegnare denaro e alcolici. Già nel pomeriggio si era presentato nello stesso locale con richieste simili, danneggiando gli arredi e minacciando i dipendenti al loro rifiuto. In quell'occasione era stato denunciato a piede libero. Poche ore dopo è tornato sul posto e ha tentato di sottrarre bottiglie dal bancone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

