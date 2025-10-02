Armato di un coltello entra in un ristorante e minaccia la titolare per rubare soldi e alcolici
Firenze, 2 ottobre 2025 – Un cittadino nepalese è stato arrestato martedì 30 settembre dai carabinieri di Firenze Rifredi per tentata estorsione, percosse, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a off endere. L'uomo, armato di un coltello da cucina, ha aggredito la titolare di un ristorante in via Giuliani nel tentativo di farsi consegnare denaro e alcolici. Già nel pomeriggio si era presentato nello stesso locale con richieste simili, danneggiando gli arredi e minacciando i dipendenti al loro rifiuto. In quell'occasione era stato denunciato a piede libero. Poche ore dopo è tornato sul posto e ha tentato di sottrarre bottiglie dal bancone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: armato - coltello
Livorno, entra in Comune armato di coltello e semina il caos: distrutti pannelli e sala giunta occupata. FOTO e VIDEO
Trapani, rapinatore seriale armato di coltello semina il panico sul lungomare: aggredisce anche i ragazzini
Armato di ascia e coltello minaccia un gruppo di giovani
Tenta una rapina all'ufficio postale armato di coltello, 36enne catanese arrestato https://ift.tt/NKLfRmi https://ift.tt/9fF3PrV - X Vai su X
TARANTO - Armato di coltello e ubriaco minaccia i passanti: 20enne nigeriano arrestato dalla Polizia L’episodio si è verificato nella centralissima via Cesare Battisti leggi l'articolo: - facebook.com Vai su Facebook
Entra in un ristorante con un coltello e tenta di rapinare un cliente al tavolo: 26enne arrestato a Napoli - Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 8 giugno, in un ristorante in via Cesare Rosaroll, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli, nel cuore della città: un uomo è entrato ... Secondo fanpage.it
Napoli, tenta una rapina in un ristorante armato di coltello nel Vasto: arrestato 26enne - Nel pomeriggio di ieri, la polizia di stato ha tratto in arresto un 26enne senegalese irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di Polizia, anche specifici, per tentata rapina aggravata. Si legge su ilmattino.it