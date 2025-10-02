Arke raccoglie fondi | così la startup italiana vuole rivoluzionare i gestionali nella manifattura
Fondata nel 2024 dall’ex Google, Amazon e SAP Michela Andreolli, Arke ha sviluppato una piattaforma che integra ERP, MRP, MES e WMS in un sistema modulare e flessibile per le imprese manifatturiere. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: arke - raccoglie
Arke raccoglie fondi: così la startup italiana vuole rivoluzionare i gestionali nella manifattura
Fondata nel 2024 dall’ex Google, Amazon e SAP Michela Andreolli, Arke ha sviluppato una piattaforma che integra ERP, MRP, MES e WMS in un sistema modulare e flessibile per le imprese manifatturiere Vai su Facebook
Arke raccoglie fondi: così la startup italiana vuole rivoluzionare i gestionali nella manifattura - Fondata nel 2024 dall’ex Google, Amazon e SAP Michela Andreolli, Arke ha sviluppato una piattaforma che integra ERP, MRP, MES e WMS in un sistema modulare e ... Scrive repubblica.it