arizona orso bruno corre tra gli scaffali di un supermercato

Un orso bruno ha sorpreso i clienti di un supermercato di Oro Valley, nello Stato americano dell’ Arizona, entrando dalla porta principale e correndo all’interno per alcuni minuti prima di uscire dall’edificio. È accaduto la sera di lunedì 29 settembre, quando il supermercato, per fortuna, era poco affollato. L’orso è stato avvistato durante il fine settimana nel quartiere vicino a un Oro Valley Fry’s ed è stato nuovamente avvistato lunedì dietro al negozio. Poco prima di entrare, l’animale ha urtato le porte automatiche, ma alla fine è riuscito a entrare. Un video girato da un cliente mostra un uomo che cerca l’orso all’interno del negozio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

