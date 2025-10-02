Aria gelida contagi respiratori verso quota 400mila a settimana

L’arrivo delle correnti gelide dall’Est, secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, potrebbe alimentare fino a 400mila nuovi casi di infezioni respiratorie in appena sette giorni. Virus in corsa Le proiezioni elaborate dal professor Fabrizio Pregliasco, responsabile della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università Statale di Milano, indicano che l’ondata di patogeni respiratori collegata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Aria gelida, contagi respiratori verso quota 400mila a settimana

In questa notizia si parla di: aria - gelida

Meteo, da mercoledì 1 ottobre irruzione di aria gelida con rovesci e temporali

Aria gelida dall’Est, ottobre debutta con temperature quasi invernali

Ottobre “russo-polare”: in arrivo aria gelida e caduta di temperature fino a 10°C

Ottobre inizia con freddo e maltempo: arriva l’aria gelida dalla Russia - X Vai su X

Crollo termico a Napoli: in arrivo aria gelida dalla Russia. - facebook.com Vai su Facebook

CORONAVIRUS: è anche nell'ARIA! Ecco le 6 REGOLE FONDAMENTALI per evitare il CONTAGIO - Forse abbiamo dimenticato la sua presenza perché eravamo spensierati, in riva al mare, in una discoteca o a ... Segnala ilmeteo.it