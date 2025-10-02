arezzo per la palestina la manifestazione

Arezzo, 2 ottobre 2025 – «Venerdì 3 Ottobre sarà un giorno di sciopero e mobilitazione nazionale a sostegno del Popolo palestinese che resiste», così Arezzo per la Palestina in vista del sicoper del 3 ottobre. « La lotta dei palestinesi per il riconoscimento all'esistenza e all'autodeterminazione sono esempio universale di Resistenza all'oppressione. La tragedia umanitaria dei palestinesi di Gaza è conseguenze di un sistema politico, economico, finanziario, militare, industriale che trae profitto dalla guerra e dal genocidio. Il blocco occidentale a guida americana, organizzato in Impero, e che agisce attraverso la Nato e l’Unione europea, si alimenta di economie nazionali piegate alla logica del riarmo e guerra permanente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

