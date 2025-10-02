Arezzo lì dove tutto è cominciato La vittoria di Rimini lanciò Bucchi

Da Rimini a Rimini. Bucchi e il suo Arezzo, domani sera, tornano nello stadio dove si potrebbe affermare che tutto è cominciato. Sì, perché nella scorsa stagione, dopo le prime due gare sotto la gestione del nuovo tecnico con altrettante sconfitte a Terni e in casa con la Torres, allo stadio Romeo Neri gli amaranto centrarono la prima vittoria del nuovo corso. Soprattutto, però, fu la prima volta che il tecnico ex Ascoli schierò il Cavallino assecondando le sue idee e le sue intuizioni, come quella di Guccione regista arretrato in mediana. Fu proprio contro i biancorossi il debutto del numero 7 come play davanti alla difesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

