Ci arriva in redazione l’ennesima segnalazione (che ormai non fa più notizia, ma solo schifo) sulla scandalosa manutenzione della città. Arezzo, città turistica, con la manutenzione però di un quartiere bombardato a Kabul. Le buche? Non fanno più testo: ormai fanno parte dell’arredo urbano, tipo le panchine o i cestini della spazzatura (quando ci sono). L’immondizia? Quella è diventata la nuova mostra Icastica: decine di foto ogni giorno sui social, manco fosse la Biennale di Venezia. E poi c’è lui: il monumento al Petrarca, che guarda muto la vergogna cittadina, circondato dall’erba alta come in una piantagione colombiana. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo città d’arte, ma solo se l’arte è il degrado… al Petraca l’erba tra un pò gli arriva al collo