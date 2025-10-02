Arezzo città d’arte ma solo se l’arte è il degrado… al Petraca l’erba tra un pò gli arriva al collo
Ci arriva in redazione l’ennesima segnalazione (che ormai non fa più notizia, ma solo schifo) sulla scandalosa manutenzione della città. Arezzo, città turistica, con la manutenzione però di un quartiere bombardato a Kabul. Le buche? Non fanno più testo: ormai fanno parte dell’arredo urbano, tipo le panchine o i cestini della spazzatura (quando ci sono). L’immondizia? Quella è diventata la nuova mostra Icastica: decine di foto ogni giorno sui social, manco fosse la Biennale di Venezia. E poi c’è lui: il monumento al Petrarca, che guarda muto la vergogna cittadina, circondato dall’erba alta come in una piantagione colombiana. 🔗 Leggi su Lortica.it
