Area usata illegalmente come deposito rifiuti i vigili salvano anche un cane

Salernotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrato fondo adibito a deposito di rifiuti a Cava de' Tirreni. L'operazione è stata condotta ieri dal Comando Polizia Municipale, che ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, disposto dalla Procura di Nocera Inferiore, di un’area privata situata in via S. D’Acquisto.Il blitzIl. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: area - usata

Degrado, schiamazzi e area verde usata come toilette: "Chiudere il parco di via Amendola durante la notte"

Cerca Video su questo argomento: Area Usata Illegalmente Deposito