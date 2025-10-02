Ardea blitz dei carabinieri a Tor San Lorenzo | arrestati due pusher

Ardea, 2 ottobre 2025 – Sono finiti in manette due 23enni residenti ad Ardea, arrestati dai carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, nel corso di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti,  L’attività investigativa ha preso avvio dopo aver notat o un sospetto via vai all’interno di un’abitazione situata sul lungomare di Tor San Lorenzo. Gli operanti hanno osservato uno dei soggetti entrare e uscire dall’abitazione in breve tempo, decidendo di fermarlo per un controllo. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di u n panetto da 100 grammi di hashish. Successivamente, è stato effettuato un accesso nell’abitazione, dove è stato rinvenuto l’altro soggetto e ulteriori 400 grammi di hashish, oltre a 170 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

