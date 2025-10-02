Ardea blitz dei carabinieri a Tor San Lorenzo | arrestati due pusher
Ardea, 2 ottobre 2025 – Sono finiti in manette due 23enni residenti ad Ardea, arrestati dai carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, nel corso di un mirato servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, L’attività investigativa ha preso avvio dopo aver notat o un sospetto via vai all’interno di un’abitazione situata sul lungomare di Tor San Lorenzo. Gli operanti hanno osservato uno dei soggetti entrare e uscire dall’abitazione in breve tempo, decidendo di fermarlo per un controllo. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di u n panetto da 100 grammi di hashish. Successivamente, è stato effettuato un accesso nell’abitazione, dove è stato rinvenuto l’altro soggetto e ulteriori 400 grammi di hashish, oltre a 170 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: ardea - blitz
Ardea, blitz contro furti di luce e acqua: sgomberato appartamento in centro
Blitz antidroga ad Ardea, smantellata base di spaccio
Ardea. Blitz antidroga dei Carabinieri in un luogo di spaccio al dettaglio. Arrestati due uomini e sequestrato l’immobile
ARDEA – BLITZ ANTIDROGA DEI CARABINIERI: ARRESTATI DUE UOMINI E SEQUESTRATO IMMOBILE USATO COME “MARKET” AL DETTAGLIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE ARDEA (RM) - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzi Vai su Facebook
Roma, Tor San Lorenzo: fugge dai Carabinieri ma nello zaino aveva un panetto di hashish - Arrestato un 34enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 93 grammi di hashish. romadailynews.it scrive
La fuga nel boschetto del pusher sbadato con l'hashish nello zaino - L'uscita di scena a piedi non ha evitato l'arresto di un 34enne del Marocco, acciuffato dai carabinieri. Scrive romatoday.it