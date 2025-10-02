Archivio di Stato a rischio trasferimento Germanà rassicura | Rimarrà a Messina

Sarà solo temporaneo il trasferimento dell'Archivio di Stato. Lo assicura il senatore della Lega Nino Germanà dopo i recenti timori sul rischio che tutto passi a Catania. Ci sarà un trasloco temporaneo in virtù di una scadenza dell'attuale locazione.“Le recenti notizie di un’imminente chiusura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

