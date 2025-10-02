Arbitro Juve Milan | designato il fischietto della sfida Chi dirigerà il big match dell’Allianz Stadium

Arbitro Juve Milan: designato il fischietto del match. Chi dirigerà la sfida dellAllianz Stadium in programma domenica 5 ottobre. Un fischietto di grande esperienza per una sfida ad altissima tensione. Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere il big match della sesta giornata di Serie A tra Juve e Milan. Una scelta di primo livello da parte del designatore Rocchi, per una partita che si preannuncia tanto spettacolare quanto delicata. La designazione completa: Di Bello al VAR. L’appuntamento è per domenica sera, alle ore 20:45, in un Allianz Stadium che si preannuncia caldissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

