Arbitro Inter Cremonese, designato il fischietto del match valido per la sesta giornata di Serie A. La designazione completa del turno. L ’ AIA ha ufficializzato le designazioni per la 6ª giornata di Serie A, che si preannuncia ricca di sfide decisive. Particolare attenzione è rivolta ai due big match del weekend. Per la delicata sfida tra Juventus e Milan, in programma domenica 5 ottobre alle 20:45, è stato scelto l’esperto Marco Guida, coadiuvato da Colarossi e Rossi C.. Per il match di sabato 4 ottobre alle 18:00, tra Inter e Cremonese, l’arbitro designato è Feliciani, con gli assistenti Lo Cicero e Politi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Arbitro Inter Cremonese, designato il fischietto del match: la designazione completa