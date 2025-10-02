Approvato intervento da 3,5 milioni per lo sviluppo delle zone rurali

Contribuire a promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali: è questa la finalità di un intervento promosso dalla Regione Toscana i cui contenuti sono stati approvati nei giorni scorsi dalla giunta regionale su proposta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it