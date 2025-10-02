Apple punta sugli occhiali AI | Vision Pro rallenta la corsa

Sbircialanotizia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La corsa agli indossabili vive una nuova svolta: a Cupertino i piani cambiano, Vision Pro rallenta e sul tavolo spuntano occhiali leggeri pensati per l’intelligenza artificiale. A confermarlo, riferiscono a Sbircia la Notizia Magazine diverse fonti industriali verificate in collaborazione con l’agenzia Adnkronos. Nuove priorità nella divisione indossabili Le indiscrezioni provenienti dalle linee produttive asiatiche, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

apple punta sugli occhiali ai vision pro rallenta la corsa

© Sbircialanotizia.it - Apple punta sugli occhiali AI: Vision Pro rallenta la corsa

In questa notizia si parla di: apple - punta

apple punta occhiali visionApple punta tutto sugli occhiali smart, fermato il progetto del prossimo visore - Apple non ha deciso di avviare il progetto degli occhiali smart da zero; i lavori erano già in corso. Secondo theapplelounge.com

apple punta occhiali visionSognate un Apple Vision Pro economico? Abbandonate ogni speranza - Se la tua idea era quella di aspettare una variante economica di Apple Vision Pro abbiamo delle brutte notizie per te. Si legge su gizchina.it

Cerca Video su questo argomento: Apple Punta Occhiali Vision