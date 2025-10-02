Apple cambia rotta sul Vision Pro meglio concentrarsi sugli smart glass

Dday.it | 2 ott 2025

Apple sospende il progetto di un Vision Pro più leggero per accelerare sugli smart glass, con due modelli in sviluppo. Cupertino vuole colmare il (significativo) divario con Meta. 🔗 Leggi su Dday.it

Sognate un Apple Vision Pro economico? Abbandonate ogni speranza - Se la tua idea era quella di aspettare una variante economica di Apple Vision Pro abbiamo delle brutte notizie per te.

Apple punta tutto sugli occhiali smart, fermato il progetto del prossimo visore - Apple non ha deciso di avviare il progetto degli occhiali smart da zero; i lavori erano già in corso.

