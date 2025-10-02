Appia day | alla scoperta di luoghi e comunità della Regina Viarum

Tempo di lettura: 7 minuti La Rete delle Associazioni campane del Sito seriale “ Via Appia. Regina Viarum”, ufficialmente iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO il 27 Luglio 2024, festeggia il 10° Anniversario di APPIA DAY: un weekend di eventi diffusi tra Roma e Brindisi per riscoprire la Via Appia, a piedi e in bici, con itinerari, laboratori, visite guidate, aperture straordinarie gratuite. Le associazioni campane, per la prima volta insieme, unitamente agli Uffici del Ministero della Cultura e alle Istituzioni locali, coinvolgeranno le comunità e il pubblico intrecciando una rete di iniziative in un’esperienza che unisce intimamente le testimonianze dell’antico al fascino dei paesaggi della Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Appia day: alla scoperta di luoghi e comunità della Regina Viarum

