Appartamento di una famiglia prende fuoco a Cosenza poi il fumo avvolge lo stabile | intossicate 10 persone

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incendio nell'appartamento di una famiglia a Cosenza ha dato il via all'evacuazione della palazzina, avvolta in pochi minuti dal fumo. In 10 sono rimasti intossicati dal fumo. Le indagini sulla natura del rogo sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: appartamento - famiglia

Ladri in azione in un appartamento: "Hanno rubato l’oro di famiglia"

Casa a Prima Vista, la famiglia Bambino non avrebbe comprato: l’appartamento da 538mila euro scelto è ancora in vendita

Empoli, incendio in appartamento: evacuata una famiglia

appartamento famiglia prende fuocoAppartamento di una famiglia prende fuoco a Cosenza, poi il fumo avvolge lo stabile: intossicate 10 persone - L'incendio nell'appartamento di una famiglia a Cosenza ha dato il via all'evacuazione della palazzina, avvolta in pochi minuti dal fumo ... Segnala fanpage.it

appartamento famiglia prende fuocoIncendio in appartamento a Cosenza, dieci intossicati - Un incendio, provocato secondo i primi accertamenti da cause accidentali, si é sviluppato nel primo pomeriggio in un appartamento al quarto piano di un palazzo nel centro di Cosenza. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Appartamento Famiglia Prende Fuoco