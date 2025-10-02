Appartamento di una famiglia prende fuoco a Cosenza poi il fumo avvolge lo stabile | intossicate 10 persone
L'incendio nell'appartamento di una famiglia a Cosenza ha dato il via all'evacuazione della palazzina, avvolta in pochi minuti dal fumo. In 10 sono rimasti intossicati dal fumo. Le indagini sulla natura del rogo sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
